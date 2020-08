Die Stadt Mainz hat gegen rund 50 Polizisten ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weil sie vor etwa drei Monaten in einer Altstadt-Kneipe gegen Corona-Regeln verstoßen haben. „Die Höhe der beabsichtigten Bußgelder reicht dabei von schlichten Verwarngeldern wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht bis hin zu Strafen, die deutlich im dreistelligen Bereich angesiedelt sind“, sagte Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr am Freitag. (mehr dazu im Blog unten)

Im österreichischen Wintersportort Ischgl soll es in diesem Winter keine wilden Après-Ski-Partys geben. Um eine erneute Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, müsse das Après-Ski massiv eingeschränkt werden, kündigte der Tourismusverband Paznaun-Ischgl am Freitag an. Über die genauen Vorgaben wird demnach aber noch beraten.

Die immens gestiegene Zahl von Corona-Tests in Deutschland führt zu Kapazitätsproblemen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 230.048 angegeben – ein Plus von 1427 seit dem Vortag.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Freitag in Deutschland 16.264 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge mehr als 22,7 Millionen Infektionsnachweise, rund 794.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

