Drei bayerische Städte liegen über Obergrenze von 50



Rosenheim, Landshut, Memmingen: Drei bayerische Städte haben den Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen teils deutlich überschritten: Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) liegt der Wert für die schwäbische Stadt Memmingen bei 68,44. Den kritischen Wert von 50 überschreiten laut LGL auch Landshut (55,25) in Niederbayern und Rosenheim (52,11) in Oberbayern. Als Frühwarnwert gilt ein Wert ab 35, bei dem die Gesundheitsämter erste Gegenmaßnahmen einleiten müssen. Diesen überschreitet aktuell die Stadt Weiden (37) in der Oberpfalz und die Stadt München (39).

Die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens liegt bei 50 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner. In Rosenheim und Landshut gab es bereits vor dem Überschreiten dieser Grenze spezielle Vorschriften. In Landshut sollen zu den geltenden Corona-Regeln nun auch Grundschüler in den nächsten Tagen während des Unterrichts eine Maske tragen, dies galt bislang nur für weitergehende Schulen.



Bei den Infizierten im schwäbischen Memmingen handele es sich ausschließlich um Reiserückkehrer aus Risikogebieten, teilte die Stadt mit. Darunter seien mehrere Familien, die im Urlaub miteinander in Kontakt standen. Aus diesem Grund seien keine Einschränkungen für die Allgemeinheit notwendig, erklärte Oberbürgermeister Manfred Schilder nach Angaben des Bayerischen Rundfunks in einer Pressemitteilung. Da alle Infizierten in häuslicher Quarantäne seien und keine Kontaktpersonen in Memmingen gehabt hätte, könne auch der Schulbetrieb in Memmingen morgen normal starten. Dies habe die Stadtverwaltung in Rücksprache mit den Schulaufsichtsbehörden und der Regierung von Schwaben entschieden.



Auch in Rosenheim starten die Schulen morgen wie geplant. Hintergrund sei, teilte ein Sprecher des Landratsamtes Rosenheim auf BR-Anfrage mit, dass 80 Prozent der gemeldeten Neuinfektionen bei Reiserückkehrern festgestellt worden seien. Diese hätten sich umgehend in Quarantäne zu begeben.Das gesamte Kontaktemanagement würde damit wegfallen.