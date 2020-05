Der Ferienflieger Eurowings hat die Saison-Premiere auf der Mittelmeer-Insel Sardinien gründlich verpatzt. Am Samstag musste ein Airbus A 320 zum Startflughafen Düsseldorf zurückfliegen, weil Olbia an der Costa Smeralda für internationale Flüge noch bis zum 24. Juni gesperrt war. Das hätte auch die Lufthansa-Tochter wissen können, wie ein Sprecher am Montag einräumte.

Weitere Nachrichten: Die Bundesregierung setzt auch nach dem Kurswechsel von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) weiter auf Kontaktbeschränkungen. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf eine Beschlussvorlage des Kanzleramts für die Runde der Staatskanzleichefs der Länder. Private Treffen im Freien sollen auf 20 Personen beschränkt werden, in geschlossenen Räumen auf zehn. (mehr im Newsblog unten)

Der Berliner Virologe Christian Drosten plädiert für mehr Diagnostik in Schulen. Symptomatische Lehrer müssten sofort getestet werden, sagte er im "Deutschlandfunk". Jeder "besorgte Lehrer" solle sich einmal pro Woche testen lassen dürfen.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Die Zahl der registrierten Coronavirus-Fälle beläuft sich am Montag auf mehr als 180.000. 8367 Menschen starben an den Folgen von Covid-19. Weltweit meldet die amerikanische Johns-Hopkins-Universität mehr als 5,4 Millionen registrierte Coronavirus-Fälle. Mehr als 345.000 Menschen starben an Covid-19.





