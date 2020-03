Infektionszahlen in Italien steigen weniger rasant

Die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien ist um 651 auf 5476 gestiegen - damit ist der Anstieg nicht so rasant wie noch am Vortag ausgefallen. Am Samstag hatte der Zivilschutz die bisher größte Zahl von 793 Toten an nur einem Tag vermeldet. Es handele sich um weniger Fälle als in den vergangenen Tagen, man hoffe, dass sich das in den kommenden Tage fortsetze, sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Sonntag in Rom. Er warnte aber vor voreiligen Schlüssen. „Wir dürfen in der Wachsamkeit nicht nachlassen.“

Bis Sonntag wurden insgesamt 59 138 Infizierte erfasst. Das sind rund 5500 mehr als am Samstag. Die Steigerung war auch hier geringer als am Vortag.Nach Angaben des Zivilschutzes ist dieItalien hat angesichts der dramatischen Zahlen am Wochenende. Zudem gibt es nun ein absolutes Verbot, sich aus seiner Kommune weg zu bewegen - außer es ist unbedingt notwendig wegen der Arbeit oder aus gesundheitlichen Gründen. (dpa)