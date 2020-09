Bald mehr neue Corona-Fälle in Europa als in den USA?

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach geht davon aus, dass die Corona-Lage in Europa bald schlechter sein wird als in den USA.

Lauterbach bezieht sich dabei auf eine Grafik der "Financial Times" , die offizielle Corona-Zahlen abbildet. Zu sehen sind hier zwei Kurven mit der Zahl der täglichen Neuinfektionen im Zeitverlauf. Eine bildet die Entwicklung für die USA, die andere für Europa ab.

Der Vergleich zeigt: Anfang März lag Europa bei den täglichen Neuinfektionen leicht über den USA. Nach einem Höhepunkt am 1. April mit rund 28.000 Neuinfektionen ging es für Europa danach zahlenmäßig aber nur noch bergab. Schon Ende April hatte Europa nur noch 10.000 bis 15.000 Fälle pro Tag.





Zwischen Mitte Mai und Anfang Juli pendelten sich die neuen Fälle zwischen 3.000 und 5.000 ein - und Europa schien das Schlimmste überstanden zu haben.

Ganz anders in den USA: Hier ging es (nach einem vorübergehenden Rückgang der Neuinfektionen im Juni) fast immer steil bergauf. Den bisherigen Höhepunkt erlebte man hier am 22. Juli mit etwa 66.000 Neuinfektionen. Seitdem gehen die Fälle in den USA (mit dem ein oder anderen Rückfall) zurück.

Parallel zu diesem Abfall der Neuinfektionen in den USA steigt die Kurve in Europa seit Mitte Juli wieder dramatisch an. Wie auf der Grafik zu sehen ist, nähern sich die beiden Kurven stark an. Am 9. September lag die Zahl der Neuinfektionen in den USA bei rund 36.000, in Europa waren es rund 25.000. Der Unterschied wird also immer geringer. Möglich, dass Europa die USA schon in ein paar Wochen überholt.