Die NRW-Landesregierung soll schon früh von der umstrittenen Begleitung der Heinsberg-Studie durch die PR-Agentur „Storymachine“ gewusst haben - anders als von Ministerpräsident Armin Laschet kommuniziert. Das berichtet die ARD unter Verweis auf die noch unveröffentlichte Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der SPD. (mehr unten im Newsblog)

Weitere Nachrichten:

In der Corona-Krise hat die FDP aus der Sicht der CSU ihren politischen Kompass verloren. „Bei der FDP brennen die Sicherungen durch, Christian Lindner hat seine Partei nicht im Griff“, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume. In der FDP reihe sich Totalausfall an Totalausfall. Als Beispiele nannte Blume den Protest von Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich gegen Corona-Auflagen am Samstag in Gera.

Die Bundesregierung will bis zu 750 Millionen Euro in ein Sonderprogramm zur Erforschung und Entwicklung eines Corona-Impfstoffs investieren. Die Corona-Rezession wird einer Umfrage zufolge in vielen Branchen Jobs kosten.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es deutschlandweit am Montag mehr als 172.000 Infektionsfälle und mehr als 7500 Tote. Weltweit sind nach Zählung der Johns Hopkins Universität mehr als 4,1 Millionen Infektionen nachgewiesen und mehr als 283.000 Tote registriert worden.

FDP-Chef Christian Lindner. Foto: imago images/Christian Spicker





Mehr zum Coronavirus: