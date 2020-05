Österreich gibt angesichts niedriger Coronavirus-Infektionszahlen Mitte Juni die Maskenpflicht weitgehend auf. Wenn die Grenzen zu Deutschland und anderen Nachbarländern am 15. Juni wieder geöffnet werden, muss in der Öffentlichkeit bis auf wenige Ausnahmen auch kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden.

Dänemark öffnet seine Grenzen für Urlauber aus Norwegen, Deutschland und Island. Die Regelung gelte ab dem 15. Juni, sagt Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Reisende müssten ein Hotel außerhalb Kopenhagens für mindestens sechs Nächte buchen.

In Deutschland sind im April mehr Menschen gestorben als üblich. Dem Statistischem Bundesamt zufolge starben im vergangenen Monat 82.246 Menschen, das sind acht Prozent mehr als im Durchschnitt der vier Vorjahre. Mehr als 80.000 Tote in einem April gab es in Deutschland zuletzt im Jahr 1977.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Am Freitagabend gibt es in Deutschland mehr als 10.600 aktive bestätigte Coronavirus-Fälle. 8570 Menschen starben an den Folgen von Covid-19. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 5,8 Millionen nachgewiesene Infektionen und mehr als 360.000 Tote.





Mehr zum Coronavirus: