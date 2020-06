Mehr als 120.000 Tote in den USA

In den USA sind Zählungen der John-Hopkins Universität zufolge 120.106 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die USA sind das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land weltweit. Bis Montag haben sich 2.291.353 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Danach folgt Brasilien mit 1.083.341 Corona-Fällen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt am Wochenende mit der Aussage für Aufsehen gesorgt, er habe seine Mitarbeiter aufgefordert, beim Testen "langsamer" zu machen. Tests seien ein "zweischneidiges Schwert", weil mehr Tests zu mehr bestätigten Coronavirus-Infektionen führen würden, sagte der Präsident in Tulsa bei seiner ersten Wahlkampfveranstaltung nach dreieinhalbmonatiger Lockdown-Pause.



Die oppositionellen Demokraten reagierten empört auf Trumps Äußerung. Das Weiße Haus beeilte sich zu versichern, der Präsident habe nur einen Witz gemacht.



Kritiker werfen Trump vor, die Gefahr durch das Coronavirus zu Beginn der Krise heruntergespielt zu haben - und dies jetzt wieder zu tun. Der Präsident drängt im Wahljahr 2020 auf eine rasche Rückkehr zur Normalität, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Während die Corona-Beschränkungen in den USA schrittweise aufgehoben werden, verzeichnen viele Bundesstaaten einen starken Anstieg bei den Neuinfektionen, insbesondere im Süden der USA.



Trumps Wahlkampfauftritt in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma war auch deswegen stark kritisiert worden: Die Gesundheitsbehörden und Experten warnten vor einer Ausbreitung des Virus in einer Veranstaltungshalle mit tausenden Teilnehmern.



Womöglich aus Sorge vor einer Ansteckung blieben viele Trump-Anhänger dem Auftritt fern. In der Arena mit Platz für 19.000 Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr nur rund 6200 Anhänger zusammen. Trumps Wahlkampfteam sprach von mindestens 12.000 Teilnehmern. (Tsp, AFP)