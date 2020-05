Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig plädiert für eine Öffnung der Außenbereiche in der Gastronomie unter strengen Auflagen am 15. Mai. Diesen Termin will Dulig dem Ministerpräsidenten mit Blick auf die nächste Bund-Länder-Schalte am 6. Mai vorschlagen.

Die Linke im Bundestag spricht sich dafür aus, den Radverkehr in der Coronavirus-Pandemie nach französischem Vorbild zu fördern. Denkbar sei eine Fahrradprämie oder Mobilprämie zur Finanzierung einer Reparatur oder Neuanschaffung eines Fahrrads. In Frankreich soll der Staat unter anderem die Reparaturkosten für gebrauchte Fahrräder in Höhe von 50 Euro übernehmen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigt sich offen für einen Wiederbeginn der Fußball-Bundesliga im Mai, fordert aber zugleich strenge Auflagen wegen der Coronavirus-Pandemie. „Ich finde den Zeitplan der DFL plausibel und unterstütze einen Neustart im Mai“, sagte Seehofer, der zugleich Sportminister ist, der „Bild am Sonntag“: „Für mich ist aber auch klar, dass es keine Privilegien für die Fußball-Bundesliga geben kann.“ (mehr unten im Newsblog)

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland aktuell 163.800 nachgewiesene Infektionsfälle und mehr als 6600 Tote. Weltweit sind nach Zählung der Johns Hopkins Universität mehr als 3,3 Millionen Infektionen nachgewiesen worden, mehr als 237.000 Tote wurden registriert.

Mehr zum Coronavirus: