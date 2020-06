Kanzlerin und Länderchefs tagen am Mittwoch zum ersten mal seit März wieder persönlich



Erstmals seit dem jüngsten Treffen von Merkel mit den Regierungschefs am 6. Mai geht es nicht mehr nur um die Corona-Krise und deren Folgen. Auf einer vorläufigen Tagesordnung steht das Thema nicht mehr an erster Stelle. Die Vorbereitung des EU-Gipfels am 18. Juni, die Brexit-Verhandlungen, die Vorbereitung der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte und die Zusammenarbeit mit China auf Bundes- und Landesebene sollen vorher besprochen werden.



wollen sich am kommenden Mittwoch„Natürlich gelten die strikten Abstandsregeln“, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin.Aus Infektionsschutzgründen fanden ihre Besprechungen in dieser Zeit immer als Video-Konferenzen statt.Vor dem Gespräch mit Merkel kommen die Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch zudem zu Beratungen unter sich in der bayerischen Landesvertretung in Berlin zusammen. (dpa)