Trotz steigender Infektionszahlen in vielen Ländern sieht Tourismus-Staatssekretär Thomas Bareiß darin keinen Grund, auf Urlaub außerhalb von Deutschland zu verzichten. Die Menschen hätten nach den schwierigen Monaten Urlaub verdient. „Unsere Freiheit und das Reisen sind wichtig und es spricht nichts dagegen, in die Sonne zu fahren, so lange man weiter verantwortungsvoll bleibt“ (mehr im Newsblog unten).

Weitere Nachrichten: Südafrika wird zu einem weiteren weltweiten Krisenherd in der Coronavirus-Pandemie. In dem Land sind nun mehr als eine halbe Million positive Tests bestätigt. Damit verzeichnet das Land nach den USA, Brasilien, Indien und Russland die meisten Ansteckungsfälle weltweit und etwa die Hälfte aller nachgewiesenen Infektionen in ganz Afrika. Offiziellen Angaben zufolge gibt es bisher 8153 Covid-19-Tote. Es wird aber vermutet, dass die Dunkelziffer sehr viel höher liegt.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen haben die Behörden im australischen Bundesstaat Victoria den Katastrophenzustand ausgerufen und eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Zudem dürfe nur noch eine Person aus jedem Haushalt einmal am Tag einkaufen gehen, sagt Victorias Regierungschef Daniel Andrews.

135 Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in Nürnberg sind unter Quarantäne gestellt worden, weil einer der Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Wie die Stadt Nürnberg am Samstag mitteilte, handelt es sich bei der infizierten Person um einen Mitarbeiter eines Pflegeheims.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Sonntagmorgen in Deutschland 8119 aktive Fälle. Vor zwei Wochen waren es noch rund 6200. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 17,8 Millionen Infektionsnachweise, rund 680.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit dem Coronavirus.

