Chinesische Touristen spenden Geld an Institut in Italien - als Dank für Corona-Pflege Zwei chinesische Touristen, die in Italien die ersten beiden bekannten Corona-Patienten waren, haben einem Forschungsinstitut in Rom 40.000 Dollar (knapp 36.000 Euro) gespendet. Das Paar aus Wuhan, dem Epizentrum der Krise in China, habe das Geld für Studien zu dem Virus gegeben, teilte das Istituto Spallanzani am Freitag auf Twitter mit.

Die beiden Eheleute waren Ende Januar in einem Hotel in Rom, als sie an Covid-19 erkrankten. Beide wurden dann wochenlang in dem Institut behandelt, bevor sie im März entlassen werden konnten. Nach Bekanntwerden des Falls stoppte Italien alle Flüge von und nach China und rief den Notstand aus. Erst Ende Februar wurden dann weitere Ansteckungsherde in Norditalien bekannt, die dann zu dem großen Ausbruch mit mehr als 34.000 Toten führten. (dpa)