Nach dem massiven Corona-Ausbruch im Tönnies-Werk Rheda-Wiedenbrück sind im Kreis Gütersloh bisher bei rund 4100 Tests in der Allgemeinbevölkerung 9 Infektionen nachgewiesen worden. Diese Zahlen nannte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Samstag. Im Interview mit dem Nachrichtensender ntv sagte Laumann zu den 9 positiven Tests: „Das ist eine sehr niedrige Infektionsrate.“ Gleichzeitig betonte er aber auch: „Ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten.“ Laumann geht in den kommenden Tagen von weiteren Tausenden Testergebnissen aus, aufgrund derer dann eine Entscheidung zu den Einschränkungen in der Region getroffen werden solle.

Sven-Georg Adenauer, Landrat des Kreises Gütersloh, hat die Hoffnung geäußert, dass der Lockdown für seinen Kreis bereits wieder am Dienstag enden kann. "Ich bin vorsichtig optimistisch".

In dem Landkreis sowie im Nachbarkreis Warendorf gelten seit dem letzten Mittwoch neue Corona-Beschränkungen - diese sind zunächst für eine Woche angesetzt. Hintergrund ist ein Ausbruch im Tönnies-Werk in Rheda-Wiesenbrück mit mehr als 1500 Corona-Infizierten. (Mehr im Newsblog unten)

Weitere Nachrichten:

Die britische Regierung will Reisende aus einer Reihe von Ländern von der umstrittenen Pflicht zur 14-tägigen Isolation befreien. Das berichteten mehrere Medien am Samstag unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach soll am Montag eine Liste von Staaten vorgelegt werden, die vom 6. Juli an von der Regelung ausgenommen sind. Dazu sollen unter anderem Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland und auch Deutschland gehören, so die Berichte.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt vor einer zweiten Corona-Welle. „Wir müssen wirklich aufpassen“, sagte er in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. „Wir dürfen nicht riskieren, dass wir sogar noch schneller als befürchtet, vor dem Herbst, eine zweite Welle bekommen, eine schleichende Welle, und überall regionale Lockdowns bekommen.“

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Samstagnachmittag in Deutschland 7875 aktive Fälle. Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität am Samstagmorgen mehr als 9,8 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 494.000 Menschen starben an oder mit Covid-19.

Mehr zum Coronavirus: