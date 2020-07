Kaum Neuinfektionen in den meisten Landkreisen

Das Corona-Infektionsgeschehen in Deutschland wird weiterhin von lokalen Ausbrüchen bestimmt, viele Landkreise hatten in den vergangenen Tagen hingegen keine oder nur sehr wenige Neuinfektionen. So gab es in 352 der 412 vom Robert Koch-Institut (RKI) erfassten Landkreisen, kreisfreien Städten und Stadtbezirken maximal fünf neue Fälle pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Die zwölf Stadtbezirke Berlins werden in der Statistik einzeln erfasst.



Die lokalen Behörden in Deutschland haben dem RKI zufolgegemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 195 674 Menschen in Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie das RKI am Freitagmorgen meldete (Datenstand 3.7., 0.00 Uhr).innerhalb einer Woche verzeichnet weiterhin derDort ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des RKI mit 76,6 relativ stabil (Vortag: 76,4). Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs beim Fleischverarbeiter Tönnies lag der Wert bei 270,2. (