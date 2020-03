Regelungen zur Schulschließung unterscheiden sich je nach Bundesland

Bundesweit einheitliche Vorgaben, wie mit Schulschließungen umzugehen ist, gibt es nicht. Aus der Kultusministerkonferenz (KMK) heißt es, jedes Land beschließe seine eigenen Maßnahmen. Die Staatssekretäre befänden sich bei dem Thema aber im ständigen Austausch. In dieser Woche werde es wie bereits in der vergangenen Woche eine Schalte dazu geben. Dort geben man die Erfahrungen weiter. Jedes Bundesland habe einen Krisenstab eingerichtet, an dem nicht nur das jeweilige Kultusministerium, sondern auch die jeweiligen Gesundheitsämter und die Innenministerien beteiligt sind.



In Nordrhein-Westfalen, wo es bislang die meisten Infektionen mit dem neuen Coronavirus gibt, ist es in der vergangenen Woche jedenfalls schon zu mehreren Schulschließungen gekommen. In Mönchengladbach und in Bonn zum Beispiel wurde jeweils eine Grundschule für mindestens 14 Tage geschlossen, nachdem sich eine Lehrkraft infiziert hatte – in Mönchengladbach war es ein Lehrer, in Bonn ein Student, der bei den Hausaufgabe hilft.



In beiden Fällen müssen Schülerinnen und Schüler, die von den betroffenen Lerhkräften unterrichtet wurden, jetzt in häuslicher Quarantäne bleiben. In Bonn gilt das etwa 14 Tage lang für 150 Schüler, in Mönchengladbach für die Kinder der dritten Klasse und das gesamte Kollegium. Die Geschwister der betroffenen Schüler konnten in Mönchengladbach weiter andere Schulen oder die Kita besuchen, auch die Eltern sind nicht in Quarantäne.



Andere Schulen in NRW und ebenso jetzt zwei Einrichtungen in Thüringen wurden für kürzere Zeit geschlossen, nachdem Verdachtsfälle bei Schülern oder Lehrkräften auftauchten – die sich dann aber nicht überall bestätigten.



In Bayern sollen Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen beiden Wochen in einem der ausgewiesenen Risikogebiete im Ausland waren, nach den jetzt zu Ende gegangenen Faschingsferien erst einmal zu Hause bleiben. Die Nicht-Teilnahme am Unterricht gelte in diesem Fall als entschuldigt, teilte das Kultusministerium mit.



Die Eltern in NRW wurden allerdings auch darauf hingewiesen, dass man aus Sorge seine Kinder nicht einfach zuhause lassen können – es bestehe schließlich Schulpflicht.

Bereits Ende vergangener Woche hatte KMK-Generalsekretär Udo Michallik erklärt, die Länder würden derzeit in Schreiben die Schulen informieren, wie bei Verdacht von Infektionen mit dem Coronavirus umzugehen ist und welche Informationsquellen und Unterstützungsmöglichkeiten bereitstehen. Das beinhalte auch die Durchführung von Studien- oder Klassenfahrten sowie Schüleraustausche. Einzelmaßnahmen würden immer in enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden getroffen. Die Gesundheitsämter sollten im Einzelfall das gegebene Gesundheitsrisiko bewerten – und dann gegebenenfalls notwendige Maßnahmen veranlassen: „Wie beispielsweise Ausschluss einzelner Schüler vom Unterricht, Beschäftigungsverbote oder temporäre Schließung von Schulen“. (Tilman Warnecke, Tsp)