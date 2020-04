Nach Informationen der „New York Times“ zeigen neuere Forschungsergebnisse amerikanischer Wissenschaftler, dass die Verbreitung des Virus in New York ihren Ursprung in Europa hatte, nicht in Asien (mehr unten im Newsblog).

Weitere Nachrichten zur Coronavirus-Pandemie: Der weitgehende Stopp der Einreisen in die Europäische Union soll nach Ansicht der EU-Kommission bis zum 15. Mai verlängert werden. Die Lufthansa verliert nach Angaben von Chef Carsten Spohr in der Corona-Krise pro Stunde eine Millionen Euro an Reserven. Der Absatz an Toilettenpapier in Deutschland ist eingebrochen. Unterdessen hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erste Lockerungen nach den Osterferien für möglich - wenn sich auch über die Ostertage alle an die Alltagseinschränkungen halten.

Die aktuellen Zahlen: Die US-Universität Johns Hopkins in Baltimore hat weltweit mehr als 1,5 Millionen bestätigte Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet. Allein in den USA gibt es Stand Donnerstagmorgen mehr als 432.000 nachgewiesen Infizierte. Die USA drohen in eine kritische Phase einzutreten, in der Prognosen zufolge mit 2000 Toten täglich zu rechnen ist. In Deutschland sind laut Daten des Tagesspiegels mehr als 110.000 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Mehr als 2200 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Hintergründe zum Coronavirus: