Einer Studie zufolge haben in den USA zwischen Februar und Mai rund 5,4 Millionen Arbeiter ihren Krankenversicherungsstatus verloren. Noch nie zuvor in der US-Geschichte sei die Zahl in diesen Monaten höher gewesen. Das letzte Mal, dass die Zahl der unversicherten Arbeiter in den USA ein solches Rekordhoch erreichte, war während der Finanzkrise 2008. (mehr im Newsblog unten).

Weitere Nachrichten:

Angesichts gesunkener Coronavirus-Infektionszahlen in Schweden hat das Auswärtige Amt die Reisewarnung für das Land aufgehoben. Schweden war der letzte EU-Staat, für den noch eine deutsche Reisewarnung galt. Die im Juni noch konstant hohe Zahl der Neuinfizierten sinke seit Anfang Juli kontinuierlich bei weiterhin hohem Testniveau, schrieb das Außenministerium am Dienstag.

Der Bürgermeister der US-Großstadt Philadelphia sagt alle öffentlichen Großveranstaltungen bis Ende Februar 2021 ab. Das Verbot gelte für Veranstaltungen auf dem Gebiet der Stadt wie Paraden und Feste, nicht jedoch für solche auf privatem Gelände wie Sportstadien und Konzerthallen, erklärt eine Sprecherin von Jim Kenney in einer E-Mail.

Die aktuellen Zahlen: Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gab es Stand Dienstagmorgen in Deutschland 6198 aktive Fälle. Weltweit gibt es der Johns-Hopkins-Universität zufolge rund 13 Millionen Infektionsnachweise, mehr als 572.000 Menschen starben an oder in Verbindung mit Covid-19.

Mehr zum Coronavirus: