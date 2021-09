Tschechien beendet landesweite Corona-Tests an Schulen In Tschechien hat am Donnerstag die dritte und vorerst letzte landesweite Corona-Testrunde an den Schulen stattgefunden. Ergebnisse liegen bisher nur von der ersten Runde unmittelbar zum Schuljahresbeginn vor. Dabei waren 116 Neuinfektionen entdeckt worden, die nach dem Schnelltest durch ein PCR-Test bestätigt wurden. „Es sieht danach aus, dass die Ausbreitung an den Schulen nicht das Problem ist“, sagte Gesundheitsminister Adam Vojtech.



Rund 1,4 Millionen Kinder und Jugendliche besuchen die knapp 5500 Schulen in dem EU-Mitgliedstaat. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gilt derzeit nur in Fluren und Treppenhäusern. Im Unterricht müssen nur Schüler eine Maske tragen, deren Eltern die Teilnahme an den flächendeckenden Corona-Tests abgelehnt haben.



Innerhalb von sieben Tagen gab es in Tschechien nach aktuellen Zahlen 22 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Deutschland: 83,5). Gesundheitsminister Vojtech sprach bereits vom Beginn einer neuen, vierten Corona-Welle. Regional gab es indes große Unterschiede: Im derzeit stärker betroffenen Verwaltungsbezirk Karlsbad (Karlovy Vary) liegt die Inzidenz bei 78, im Bezirk Decin (Tetschen) an der Grenze zu Sachsen nur bei fünf. (dpa)