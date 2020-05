40.000 Tote in Großbritannien

In Großbritannien sind mittlerweile mehr als 40.000 sind Menschen mutmaßlich an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben - so viele wie sonst nirgends in Europa. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes ONS wurden im Vereinigten Königreich bis zum 3. Mai 38.289 Todesfälle registriert. Seither starben allein in englischen Krankenhäusern mindestens 2251 weitere Menschen an Covid-19.

Das ONS nimmt alle Todesfälle auf, in denen Covid-19 im Totenschein erwähnt wird. Besonders betroffen Alten- und Pflegeheime, hier gab es allein in England und Wales ein Drittel aller Covid-19-Todesfälle. Anders als die von der Regierung bekanntgegebenen Zahlen, beinhalten die ONS-Daten auch Todesfälle, in denen der Verdacht auf Covid-19 besteht. Laut Gesundheitsministerium wurde bei 32.692 Verstorbenen das Virus nachgewiesen.