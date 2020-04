Bundeskanzlerin Angela Merkel drückt nach der Einigung der Euro-Finanzminister auf ein Coronavirus-Rettungspaket aufs Tempo. "Die Programme müssen so schnell es geht in Kraft gesetzt werden", teilt die CDU-Politikerin per Tweet mit.

Ein Jugendlicher vom Volk der Yanomami starb am Donnerstagabend in einem Krankenhaus in der brasilianischen Stadt Boa Vista, wie die „Folha de S. Paulo“ und andere brasilianische Medien berichteten. Der 15-Jährige war demnach positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden und lag seit vergangenem Freitag auf der Intensivstation. Er ist der erste registrierte Tote in Zusammenhang mit Covid-19 aus einem Indigenen-Gebiet. (mehr dazu unten im Newsblog)

Die aktuellen Zahlen: Die US-Universität Johns Hopkins in Baltimore hat weltweit mehr als 1,6 Millionen bestätigte Infektionsfälle mit dem Coronavirus gemeldet. Allein in den USA gibt es mehr als 460.000 nachgewiesene Infizierte. Die USA drohen in eine kritische Phase einzutreten, in der Prognosen zufolge mit 2000 Toten täglich zu rechnen ist. In Deutschland sind Daten des Tagesspiegel zufolge mehr als 119.000 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Mehr als 2500 Menschen sind an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Hintergründe zum Coronavirus: