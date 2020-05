Haarstyling für Heidi Klum in Zeiten von Corona Model Heidi Klum (46) hat sich während der Corona-Krise mit Mundschutz, in Netzstrümpfen und Pumps von ihrem Friseur die Haare färben lassen. „Social distancing highlights“, schrieb Klum am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram zu einem Foto, das sie auf einem Gartenstuhl zeigt, während Friseur Lorenzo Martin ihr unter freiem Himmel in Kalifornien Strähnchen verpasst.



Auch der Hairstylist trägt Mund-Nasen-Schutz, zudem hat er originelle „Schutzkleidung“ an: Ein aufgespannter Regenschirm vor seinem Bauch trennt ihn von Klum, seine Arme greifen durch zwei Löcher in dem Schirm.





Instagram | heidiklum Dahhling we found a way !😷😷 Social distancing highlights. Love you @hairbylorenzomartin ❤️