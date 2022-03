Bundestag stimmt für umstrittenes Infektionsschutzgesetz

Der Bundestag hat am Freitag dem neuen Infektionsschutzgesetz zugestimmt, mit dem die meisten Corona-Beschränkungen im öffentlichen Leben wegfallen sollen. An ihre Stelle sollen einige Basisschutzmaßnahmen treten, schärfere Schutzmaßnahmen sind künftig nur noch in Infektions-Hotspots möglich. Für die Vorlage der Ampel-Koalition stimmten 388 Abgeordnete, 277 waren dagegen, es gab zwei Enthaltungen.

Bisherige Schutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Supermärkten, Gastronomie und Handel werden mit dem neuen Gesetz fallen. Künftig ist nur noch ein Basisschutz mit Maskenpflicht in Kliniken, Pflegeheimen, Bussen und Bahnen sowie einer Testpflicht in Heimen, Schulen und Kitas vorgesehen. Strengere Auflagen in sogenannten Hotspots mit starkem Infektionsgeschehen sollen die Bundesländer über die Landtage erteilen. An dieser Regelung hatten die Ministerpräsidenten bei ihren Treffen am Vortag heftige Kritik geübt.