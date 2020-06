116 Landkreise ohne Neuinfektionen in sieben Tagen

Am anderen Ende der Landkreis-Liste sind Bremerhaven und Göttingen - zwei Städte mit Infektionsclustern. In Bremerhaven kam es zu einem Ausbruch in einer Pfingstgemeinde. Insgesamt wurden in der Stadt in den letzten sieben Tagen 59 Neuinfektionen registriert - das sind 51,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. In den meisten Bundesländern liegt die Grenze für erneute Lockdown-Maßnahmen bei 50 Fällen pro 100.000 Einwohner, die Stadt liegt also aktuell knapp darüber.

Göttingen kam es nach Feiern von Großfamilien zu einem größeren Sars-Cov-2-Ausbruch. Schulen und Sportstätten wurden geschlossen, der Bürgermeister 43 Fälle pro 100.000 Einwohner - Göttingen liegt also knapp unter der Grenze. Inzu einem größeren Sars-Cov-2-Ausbruch., der Bürgermeister schloss einen kompletten Lockdown nicht aus. Dort registrierten die Behörden nach Tagesspiegel-Zählung in den vergangenen sieben Tagen 141 Infektionsnachweise. Das sind- Göttingen liegt also knapp unter der Grenze.

In ganz Deutschland wurden 185.869 Infektionen nachgewiesen, 8776 Menschen starben. Nach einer RKI-Schätzung sind inzwischen etwa 169.600 Patienten wieder genesen. Das bedeutet: Es gibt 7493 aktive Infektionen in Deutschland. Im gesamten Land wurden in den vergangenen sieben Tagen 2385 Neuinfektionen registriert - das sind 2,9 Infektionen pro 100.000 Einwohner.

Der Tagesspiegel trägt die Corona-Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Hier zeigt sich: Es gibt inzwischen, in denen in den letzten sieben Tagenwurden.