Tagesspiegel Plus Das Erbe der Empathie : Wie Fürsorge von Mutter zu Kind und Enkel weitergegeben wird

Eltern geben ihre eigene Empathiefähigkeit an ihre Kinder weiter - und diese wiederum an ihren späteren Nachwuchs. Wichtig ist aber auch, dass die sozialen Fähigkeiten in der Jugend mit Gleichaltrigen geübt werden.