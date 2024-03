„Dem 21-Jährigen fehlten Arme und Beine“ Was die Arbeit ukrainischer Ärzte so erbarmungslos macht

Zu viele Patienten mit zu heftigen Wunden, zuweilen zu wenig OP-Material, dann schwankt mitunter auch noch die Stromversorgung. In der Ukraine stehen die Ärzte und Pflegekräfte an der Front hinter der Front. Auch nach zwei Jahren Krieg gewöhne man sich nicht an das Leid, sagt Nataliya Matolinets, es erfasse den gesamten Klinikalltag.

Matolinets ist Chefärztin in der „First Medical Union“ im westukrainischen Lwiw, einem 3000-Betten-Verbund aus zwei Kliniken für Erwachsene und einem Kinderkrankenhaus. Dort, 70 Kilometer vor Polen, werden besonders viele Kriegsversehrte versorgt, die mit Zügen von der Front nach Lwiw transportiert werden.

Wunden, Infektionen, Blutvergiftungen

An einem Märztag 2022 bombardierte Russlands Luftwaffe auch bei Lwiw selbst ein Armee-Camp. Damals wurden 150 Rekruten verletzt. „Wir mussten über Tage massenhaft operieren“, sagt Matolinets. „Weil die Verletzungen durch den russischen Raketenangriff so massiv waren, blieb uns oft nichts anderes übrig, als Gliedmaßen zu amputieren. Wenn ein 21-Jähriger aus der Narkose erwacht, wie sagt man ihm dann, dass er von nun an keine Arme und Beine hat?“ Einer der jungen Patienten habe traumatisiert erwidert, er wäre lieber gestorben.

Nach einem russischen Luftangriff auf Odessa, Südukraine. © IMAGO/UKRINFORM/IMAGO/Nina Liashonok

Mit elf Kollegen ist Nataliya Matolinets gerade in Berlin. Die ukrainischen Intensivmediziner üben mit Ärzten der Charité, wie die Abläufe im OP trotz kriegsbedingter Widrigkeiten noch ein wenig besser funktionieren. Im Trainings-OP-Saal am Charité-Campus in Mitte simulieren drei Kollegen aus Lwiw gerade einen Eingriff unter erschwerten Bedingungen an einer ziemlich menschenähnlichen Puppe.

Wegen Stromausfällen: OP-Geräte mit Batterie

„Die Kollegen aus Lwiw sind fachlich sehr gut“, sagt Joachim Seybold. „Doch gefährliche Wundinfektionen sind dort nun viel häufiger, die Patienten können zudem nicht so gut isoliert werden, wie wir das in Deutschland tun würden. Gemeinsam trainieren wir, wie trotz der Umstände noch hygienischer gearbeitet werden kann.“ Charité-Mann Seybold fungiert dieser Tage wie ein De-facto-Außenminister der landeseigenen Universitätsklinik. Die Krankenhäuser in Lwiw hat er schon besucht.

Multiresistente Keime, also gegen Antibiotika unempfindliche Bakterien, sind in der Ukraine besonders verbreitet – unabhängig von den Kliniken. In offenen Wunden, die durch den Krieg zum Massenphänomen geworden sind, lösen diese Keime oft Infektionen aus, es drohen Blutvergiftungen. Mitunter müssen dann auch Gliedmaßen amputiert werden, die anderenfalls hätten gerettet werden können.

Eine Patientin in Lwiw verlor durch eine Granate beide Beine und vier Finger. © PICTURE ALLIANCE / ASSOCIATED PRESS/Emilio Morenatti

Zehntausende Verletzte wurden in der Ukraine gerettet, Tausende auch in deutschen Kliniken versorgt. Berliner Ärzte berichten: Die häufigsten Verletzungen sind Schussbrüche, schlecht verheilte Amputationen, offene Wunden durch Explosionen und beschädigtes Rückenmark. Ziel seien meist dauerhafte Knochenrekonstruktionen, was viele Monate dauern kann. Zu den Kriegsgeschädigten kommen in den ukrainischen Kliniken noch die üblichen Fälle: gebrechliche Senioren, Tumorpatienten, Unfallopfer. Das Personal arbeiten seit zwei Jahren am Limit.

Die Charité gehört zu einem Netzwerk deutscher Krankenhäuser, die mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung auch in der Ukraine selbst helfen. Über die Charité-Fachleute werden OP-Leuchten und Narkosegeräte mit Batteriebetrieb geliefert, falls in Lwiw der Strom ausfällt. Dazu kommen Instrumente für die Reha, Wärmedecken, Beatmungstechnik. Zudem helfe man via Telemedizin, sagt Charité-Koordinator Seybold, in 22 ukrainischen Kliniken nehme man so an Fachbesprechungen teil: mindestens jede Woche.