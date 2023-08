Der Oppenheimer-Moment des Informationszeitalters Ist KI die neue Atombombe?

Im Jahr 1945 durchlebte die Welt einen kritischen Wendepunkt: Die erste Atombombe fiel in der Wüste von New Mexiko. „The Gadget“, die Bombe, die Wissenschaftler des Manhattan-Projekts für den Trinity-Test am 16. Juli bauten, wurde als voller Erfolg gefeiert. Es folgten „Little Boy“ und „Fat Man“, die Hunderttausende Zivilisten in Japan töteten, sowie der Kalte Krieg.

Wer hatte Schuld daran, dass Massenvernichtungswaffen mit bis dato unvergleichlichem Zerstörungspotential erschaffen und gegen Zivilisten eingesetzt wurden? Im Kern dieser Frage verbirgt sich eine der tiefgründigsten Fragen der Wissenschaft: Sind Wissenschaftler für die Ergebnisse ihrer Forschung verantwortlich? Prominent wurde dieser Gedanke von Friedrich Dürrenmatt in seinem Stück „Die Physiker“ durchexerziert. Die drei Protagonisten kommen zu dem Schluss: „Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.“