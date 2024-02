Tagesspiegel Plus „Die Bombe technisch nutzbar machen“ : Wie Berlin Wasserstofftechnologie optimieren will

Ganz ohne Hürden ist der Weg in die saubere Wasserstoff-Zukunft nicht. Minister Steinbach ließ sich an der Technischen Uni Berlin zeigen, wie das Gas in ein paar Jahren Turbinen antreiben und Schmelzen befeuern könnte.