Die drohende Zerschlagung des Robert Koch-Instituts Lauterbachs Reform der öffentlichen Gesundheit gerät „aufs falsche Gleis“

Eigentlich fing es vielversprechend an: SPD, Grüne und FDP zeigten sich zu Beginn der Ampel-Koalition entschlossen, aus der Corona-Pandemie die richtigen Schlüsse für die künftige Organisation der Gesundheitsversorgung zu ziehen. Aus einer Zeit also, in der sich aus Sicht von Vielen wichtige Grundpfeiler des öffentlichen Gesundheitsdienstes, das Robert Koch-Institut (RKI) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), als überlastet beziehungsweise bedeutungslos erwiesen.