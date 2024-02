„Die Pollen sind durch die Erwärmung aggressiver geworden“ Klimawandel verschärft Heuschnupfen und Asthma

Die Pollensaison in Deutschland ist in vollem Gange. Allergiker reagieren seit Wochen mit Heuschnupfen und Asthma auf den Pollenflug. Die Erle hat in diesem eher milden Winter schon sehr früh zu blühen begonnen, ebenso Pappel, Eibe, Ulme und Zypressengewächse. Im Südwesten Deutschlands blühen sogar schon die Mandelbäume.