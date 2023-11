Die Welt in den Notfallmodus versetzen „Dubai muss den Ausstieg aus den fossilen Energien bringen“ 

Damit die Weltklimakonferenz ein Erfolg wird, dürfe man sich nicht mehr mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner zufriedengeben, sondern müsse „das Unmögliche möglich“ machen. „Es muss ein klares Signal der Dringlichkeit gesetzt werden, mit dem Ausstieg aus den fossilen Energien und frischem Geld auf den Tisch“, sagt Niklas Höhne, Direktor des New Climate Institute in Köln. Angesichts der weltweiten Wetterextreme in diesem Jahr und stagnierender Klimaschutzbemühungen müsse „die Welt jetzt in den Notfallmodus“ umschalten.