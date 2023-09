Diebstahl im Apfelgarten Unbekannte stehlen 400 Kilo Äpfel aus HU-Forschungsgarten

Unbekannte haben mehrere Apfelbäume eines Forschungsprojekts bei Binzen nahe Lörrach fast komplett leergeräumt. Insgesamt hätten sie 400 Kilo Äpfel besonderer Sorten gestohlen, wie die Polizei mitteilte.

Das Obst war durch einen Wildschutzzaun geschützt. Die Täter hatten zwischen dem 12. und 18. August ein Schloss aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Projekt im Dreiländereck von Deutschland, der Schweiz und Frankreich verschafft. Das mehrjährige Forschungsprojekt „Öpfelgärtli“ der Humboldt-Universität in Berlin erforscht unter anderem, wie 200 verschiedene Apfelsorten in Anbetracht des Klimawandels wachsen. (dpa)