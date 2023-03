Durchbruch in der molekularen Medizin Eine Spritze für kranke Zellen

Unter Fachleuten herrscht so etwas wie vorsichtige Euphorie. „Die Tür ist jetzt aufgestoßen“, sagt Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin an der München Klinik Schwabing. Eine jetzt im Fachmagazin „Nature“ vorgestellte Methode nutzt ein von Bakterien entliehenes Werkzeug, um ausgewählte Proteine in ausgewählte Zellen zu spritzen.

Auf diese Weise könnten zum Beispiel bösartige Tumorzellen in den Zelltod getrieben werden, aber auch viele andere Krankheiten besser behandelbar werden. Denn das große Versprechen der Technologie ist, Proteine genau in die Zellen zu bringen, wo sie wirken sollen – besser als jede andere Methode, die bislang verfügbar ist. Therapien mit der „molekularen Spritze“ müssen zwar erst noch erprobt werden, aber das Potenzial sei „keinesfalls zu unterschätzen“, sagte Wendtner dem Science Media Center Deutschland (SMC).

In Kürze In der aktuellen Studie wird die Funktion einer programmierbaren molekularen Spritze für Zelltherapien beim Menschen belegt.

Die Methode könnte Schwierigkeiten bei Gen- und Krebstherapien überwinden, mit denen nur erkrankte Zellen behandelt werden sollen.

Forschende sehen großes Potenzial, weil das System an verschiedene Zielzellen angepasst und mit verschiedenen Proteinen beladen werden kann.

Der Arzt vergleicht die Tragweite der Entdeckung mit der der Genschere „Crispr/Cas9“ im Jahr 2012, die als molekulares Werkzeug zielgenaue Reparaturen am Erbgutmolekül DNA erlaubt: „Es sieht so aus, dass wir an der Schwelle einer neuen Entwicklung stehen, die eine ähnlich große Bedeutung haben könnte.“ Es sei kein Zufall, dass die Forschungsgruppe um den Molekularbiologen Feng Zhang vom Broad Institute in Cambridge, der schon entscheidend an der Entwicklung der Crispr-Genschere beteiligt war, nun auch diese „revolutionäre Technologie“ vorstellt.

Bakterielles Werkzeug

Zhangs Team macht sich einen Trick zunutze, mit dem bestimmte Bakterien Insektenzellen befallen. Dabei setzen die Mikroorganismen eine Art „molekulare Spritze“ an die Membran der Insektenzellen an und schleusen so eine Ladung Protein ins Zellinnere, die dann den Stoffwechsel der befallenen Zelle manipulieren. Dieses „extrazelluläre Injektionssystem“ (extracellular Contractile Injection Systems, eCIS) konnte Zhangs Team so umprogrammieren, dass es nun auch therapeutisch wirksame Proteine in menschliche Zellen in Kultur und in Zellen lebender Mäuse bringen konnte. Und zwar zielgenau in praktisch jede Art von Zelle, ob krank oder gesund.

Denn ein Bestandteil der molekularen Spritzen der Bakterien (die Photorhabdus-Virulenzkassette, PVC) erkennt bestimmte Moleküle auf der Oberfläche von Zellen und lässt die Spritzen an diesen – und nur an diesen – Zellen ansetzen. Hat also eine Krebszelle ein charakteristisches Molekül auf der Zelloberfläche, dann kann die neue molekulare Spritze diese Krebszelle erkennen und ihr ein giftiges, tödliches Protein verabreichen.

Mithilfe einer Software, die berechnet, wie sich Aminosäureketten zu funktionierenden Proteinen falten (AlphaFold), konnte das Forschungsteam molekulare Spritzen mit Erkennungsbestandteilen für menschliche Zellen und Mäusezellen herstellen. Laut Publikation erkennen sie die neuen Zielzellen mit hoher Effizienz. In weiteren Experimenten gelang es den Forschenden zudem, die molekularen Spritzen mit verschiedenen Proteinen zu beladen.

Eine molekulare Nadel

„Das Ergebnis – ein nahezu beliebig mit artfremden Proteinen beladbares zellfreies Injektionssystem – ist meiner Ansicht nach ein Durchbruch“, sagte Andreas Diepold vom Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg dem SMC. Anwendungen sind überall da denkbar, wo bestimmte Proteine in bestimmte Zellen gebracht werden sollen – also bei potenziell sehr vielen Krankheiten. „Man darf jedoch nicht vergessen, dass für eine spezifische Injektion, zum Beispiel in Krebszellen, diese Zellen für das System erkennbar sein müssen“, sagt Diepold. Sie müssen also bestimmte Oberflächenstrukturen haben, die nicht auch auf anderen Zellen zu finden sind. Bei Anwendungen würde das zu unerwünschten Nebenwirkungen – auf diese anderen Zellen – führen.

„Ich war überrascht, dass unterschiedliche Proteine mit dem System transportiert und injiziert werden konnten“, sagt Daniel Unterweger, vom Institut für experimentelle Medizin der Universität Kiel. Die Ladung der Spritzen wird in einer Art Röhre transportiert. „Dies könnte bei einigen Proteinen aufgrund ihrer [Red.: elektrischen] Ladung oder Größe nicht möglich sein“, sagt Unterweger. Zu klären sei also noch, ob Proteine bestimmte Eigenschaften haben müssen, um mit dem System transportiert und injiziert werden zu können. Das sei wichtig, um sich einen Überblick über die Nutzungsmöglichkeiten zu verschaffen.

Denkbar wäre, die Proteine für die Crispr-Genschere mit der molekularen Spritze in Zellen zu schleusen, um etwa bei Erbkrankheiten Gene zu reparieren oder zu verändern. Dazu müsste die Spritze aber nicht nur mit den Enzymen der Genschere beladen werden, sondern auch mit einem RNA-Molekül. Das ist nötig, um die Genschere an die richtige Stelle im Erbgut der Zelle, das zu verändernde Gen, zu führen. Ob die eCIS-Spritze auch RNA transportieren kann, ist aber noch offen. Das Verfahren müsste entsprechend erweitert und neu erprobt werden.

Überlegene Aussichten

„Der innere Durchmesser der Nano-Spritze beträgt nur etwa vier Nanometer“, erklärt Fabian Eisenstein von der Universität Tokio. Frachtproteine müssten also wahrscheinlich während der Beladung zur Aminosäurekette entfaltet werden und sich nach der Injektion in die Zielzelle selbständig wieder falten und ihre Aktivität wiedererlangen können. „Es besteht keine Garantie dafür, dass ein neues Frachtmolekül mit diesem Mechanismus kompatibel ist“, sagt Eisenstein.

Unklar ist auch noch, wie das Immunsystem von Patienten auf die bakterielle eCIS-Spritze reagiert. „Wenn das Injektionssystem einem Körper verabreicht wird, ist zu erwarten, dass es vom Immunsystem als Fremdkörper erkannt wird und möglicherweise eine Entzündungsreaktion auslöst“, erklärt Unterweger. Zwar haben die bislang beschriebenen Tierversuche keine Hinweise darauf geliefert, aber es muss noch überprüft werden, ob das Injektionssystem auch über den Blutkreislauf verabreicht werden könnte, ohne dass das Immunsystem es abfängt.

Stefan Raunser vom Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund bewertet die Publikation zurückhaltend: „Die Arbeit ist sehr innovativ, aber von einem Durchbruch im Bereich der Protein-Übertragung würde ich noch nicht sprechen.“ Dazu müssen noch viele weiterführende Experimente durchgeführt werden. Dass in den Tierversuchen der Studie keine Immunantwort der behandelten Mäuse auftrat, könnte damit zusammenhängen, dass die bakteriellen Proteine direkt ins Hirn gespritzt wurden. „Und dort erwartet man eher eine geringe Immunantwort“, sagt Raunser. Der Experte hält es für möglich, dass sie eine Immunantwort auslösen, wenn sie ins Blut gespritzt würden.

Für Clemens Wendtner sind die ersten Ergebnisse aber bereits „beeindruckend genug“. So könnten hocheffizient Giftstoffe in Tumorzellen, die über Tumor-assoziierte Antigene zielgenau angesteuert werden, transportiert werden. „Dies sollte genauer und damit nebenwirkungsärmer funktionieren als dies bis dato möglich ist“, sagt der Arzt. Hier könnte die neue Methode künftig möglicherweise „übernehmen“.

In Zukunft, so der Erstautor der Veröffentlichung Joseph Kreitz, könnten die Forscher eCIS-Systeme mit anderen Eigenschaften entwickeln, die auch andere Ladungen wie DNA oder RNA transportieren könnten. Der Forscher am Howard Hughes Medical Institute in Cambridge, Massachusetts, möchte auch die Funktionen dieser in der Natur sehr vielfältigen Systeme besser verstehen: „Wir glauben, dass sie wirklich wichtige Rollen in der Biologie spielen, die noch erforscht werden müssen.“

