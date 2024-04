Ein Allergie-Tsunami rollt über die Welt „Wenn die Nase krank ist, ist die Lunge bald auch krank“

Frau Traidl-Hoffmann, jeder kennt jemanden, der mit einem Taschentuch in der Hand niesend durch den Alltag geht – oder sich schleppt. Es scheint mehr Menschen zu geben, die Allergien haben. Bestätigen Daten das?

Seit Mitte der 50er Jahre gibt es einen exponentiellen Anstieg, einen regelrechten Allergie-Tsunami, der erst jetzt langsam abflacht. Das zeigen epidemiologische Studien weltweit ganz deutlich. Insbesondere Kinder entwickeln mehr Allergien. Was Wissenschaftler:innen prognostizieren können: Bis Mitte des Jahrhunderts wird die Hälfte der Weltbevölkerung an Allergien leiden.