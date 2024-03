Einbußen beim Hausverkauf Studie ermittelt Einfluss von Windrädern auf Immobilienpreise

Windenergie? Gute Sache, nachhaltig, klimaschonend, aber bitte nicht in der Nähe meines Hauses! Als Argument für diese leider nicht selten zu hörende Haltung wird oft ein möglicher Wertverlust der Immobilie angeführt, der durch die verstellte Sicht auf die Landschaft zustande kommen soll. Aber ist das tatsächlich der Fall? Jetzt haben Forschende die Entwicklung der Immobilienpreise in verschiedenen Regionen der USA in der Nähe von über 60.000 Windrädern zwischen 1997 und 2020 untersucht.

Die Ergebnisse der Untersuchung könnten eine Grundlage für Entschädigungen für Hausbesitzende sein. Leonie Wenz, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung