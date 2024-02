Verwehrte Auszeichnung Wieso Jocelyn Bell Burnell keinen Nobelpreis hat

Lurgan in Nordirland, 1954. Wie für alle Elfjährigen, die eine weiterführende Schule besuchen wollten, stand für Jocelyn Bell das Eleven-Plus bevor. Ein standardisierter Test, der zehn Jahre zuvor in Nordirland, Wales und einigen englischen Landkreisen eingeführt worden war und genau herausfiltern sollte, wer sich für eine akademische Karriere eignet und wer nicht: Die weitere Schullaufbahn orientierte sich am Ergebnis im Test.

Ein Mädchen in einer Welt gemacht für Jungen

Doch viele Lokalbehörden zeigten sich bald unglücklich: Zu viele Mädchen absolvierten den Test erfolgreich! Das war ein Problem, denn wie die Beamten damals wussten, würden aus den Mädchen keine Akademikerinnen werden, sondern Hausfrauen. Eine gute Bildung konnten die Weiber also gar nicht gebrauchen, zudem würden sie wertvolle Plätze für Jungen in Richtung akademischer Laufbahn blockieren. Die Lösung war schnell gefunden: Vielerorts führten die Verwaltungen einfach die Regel ein, dass Mädchen eine deutlich bessere Durchschnittsnote als Jungen erzielen mussten, um sich für die „gute Schullaufbahn“ zu qualifizieren.