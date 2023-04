Sexismus in der Wirtschaft „Wir verlieren durch dieses Klima brillante Frauen“

Dass Sexismus und Machtmissbrauch in unserer Arbeitskultur bis heute stark verankert sind, zeigt sich mit bestürzender Regelmäßigkeit an Vorfällen in verschiedensten Branchen: Sei es in Medienhäusern, in der Film- und Musikindustrie oder in der Wissenschaft. Dass sich das ändern muss, dafür gibt es zwar schon länger ein wachsendes Bewusstsein. Doch wie man Belästigung, geringschätzigen oder anzüglichen Kommentaren zuvorkommt oder verhindert, dass die Abhängigkeit von Angestellten ausgenutzt wird, dafür wird in Unternehmen und Einrichtungen noch nach Lösungen gesucht.