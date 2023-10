Die Uhr der zwei Zeiten Herrn Tanakas Meisterwerk

Neun moderne Kriegsschiffe ankern im März 1854 unweit des winzigen Küstendorfes Yokohama. Kanonenboot-Diplomatie, US-Style. Kommodore Matthew Perry zwingt so dem sich bis dahin von der Außenwelt abschottenden Japan einen Vertrag über diplomatische Beziehungen auf, Marinestützpunkte inclusive. Statt Granaten-Beschuss gibt es dann nach der Unterzeichnung Geschenke. Unter anderem hat Perry eine Mini-Dampflok und ein paar schöne Uhren an Bord – eindrucksvolle West-Technologie für Nippons Feudalherren. Perry hat nicht die geringste Ahnung, dass eine der modernsten, komplexesten und kompliziertesten Uhren aller Zeiten schon Jahre zuvor in Japan gebaut worden war.