Merkel hält Virus erst ab Impfquote von 85 Prozent für beherrschbar

„Das RKI hat sich als großer Segen erwiese“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel einleitend auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Chef Lothar Wieler zur aktuellen Corona-Lage am Dienstag. Das gelte nicht nur für Deutschland, sondern auch für viele andere in der Welt. „Die Pandemie brachte die Mitarbeiter:innen hier in eine besondere Drucksituation. Wir sind stolz darauf, in der Bundesregierung ein solchen Institut zu haben“, so Merkel weiter



Sie mahnte: „Dort wo die Inzidenzen steigen, ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass neue Mutationen entstehen. Glücklicherweise haben wir eine veränderte Lage, denn das Impfen wirkt.“

Es zeige sich, dass die Zahl der Fälle nicht mehr so stark mit anderen Zahlen zusammenhängt. „Durch das Impfen können auch höhere Inzidenzen bewältigt werden. So ist die zentrale Frage: Wie viele Menschen lassen sich in Deutschland impfen lassen? Dafür möchte ich hier heute noch einmal werben“, sagte die Kanzlerin.

„Manchen mag eine Impfung überflüssig oder bedrohlich erscheinen. Deshalb sage ich allen, die noch unsicher sind: Eine Impfung schützt nicht nur sie, sondern auch jene die sie lieben, die ihnen nah stehen. Und je mehr geimpft sind, desto freier werden wir wieder Leben. Die Pandemie hat uns allen gezeigt, dass wir wechselseitig verwundbar sind und wir alle aufeinander angewiesen sind“, sagt Merkel.

Zu einer Impfpflicht für einzelne Berufsgruppen in Deutschland sagte Merkel: „Wir haben nicht vor, einen Weg wie Frankreich zu gehen. Ich denke es wird noch viele geben, die sich impfen lassen. Die Impfbereitschaft in der Bevölkerung ist groß. Wir werden das in den nächsten Wochen erst einmal weiter übers Werben fürs Impfen machen und dann sehen wir weiter“, fügt sie an. In Frankreich gibt es eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen.

Die Impfquote, um die aggressivere Delta-Variante in den Griff zu bekommen, liege bei 85 Prozent bei zwölf bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60-Jährigen, erklärte Merkel. Davon sei Deutschland jedoch noch weit entfernt.