Fenster zur Seele? Was die Pupillen über Depressionen verraten

Wird es bald möglich sein, Depressionen mit einem Blick in die Augen zu erkennen? Forschende des Max-Planck-Instituts (MPI) für Psychiatrie in München sind optimistisch. In einer aktuellen Studie, die in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlicht wurde, berichten sie von einem „deutlichen Zusammenhang“ zwischen der Pupillenreaktion eines Menschen und seiner Fähigkeit, Freude zu empfinden.

Die Erkenntnisse könnten irgendwann helfen, eine Depression schneller zu diagnostizieren – und zwar nicht nur anhand von subjektiven Aussagen der Patientinnen und Patienten, sondern physiologisch begründet.

Das Forschungsteam um Victor Spoormarker untersuchte in einer kleinen Studie 40 nicht medikamentös behandelte depressive Teilnehmende (Durchschnittsalter 35,2; 28 Frauen). 30 gesunde Teilnehmende (Durchschnittsalter 35,9; 20 Frauen) bildeten die Kontrollgruppe.

Aussicht auf Belohnung weitet die Pupille

Die Probandinnen und Probanden sollten ein einfaches Spiel spielen. Wenn sie beim Betrachten eines Bildes im richtigen Moment einen Schalter drückten, konnten sie einen kleinen Geldbeitrag gewinnen. Das wurde ihnen zu Beginn des Versuchs glaubhaft gemacht. Reagierten sie schnell, erschien vor ihren Augen ein Euro-Zeichen, reagierten sie zu langsam, ein rotes Kreuz.

Das Forschungsteam maß die Pupillenreaktion der Teilnehmenden, während sie die Aufgabe lösten. Gleichzeitig wurde ihre Gehirnaktivität mithilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie sichtbar gemacht.

Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera konnten die Münchner Forschenden unter anderem die Veränderung der Pupillengröße beobachten. © MPI für Psychiatrie

Bei gesunden Probandinnen und Probanden erweiterten sich die Pupillen bei Erwartung einer Belohnung schon während der Aufgabe. Dies war bei Teilnehmenden mit Depressionen weniger ausgeprägt. „Besonders deutlich war die geringere Pupillenreaktion bei Patient:innen, die keine Freude mehr empfinden konnten und von einem Mangel an Energie berichteten“, so Andy Brendler, Erstautor der Studie.

Antriebslosigkeit ist neben dem Verlust der Fähigkeit, Freude zu empfinden, eines der meist beobachteten Symptome einer Depression. Dadurch wird die gesamte Lebensqualität der Betroffenen stark beeinträchtigt. Die Pupillenreaktion war in der MPI-Studie umso schwächer, je mehr depressive Symptome die Teilnehmenden zeigten. Diesen Zusammenhang hatten die Forschenden schon in einer früheren Studie gefunden.

Ergänzende Methode zur Diagnose

Die Pupillenreaktion ist unter anderem ein Marker für die Aktivität im Locus coeruleus, eine Gehirnstruktur mit der größten Ansammlung noradrenerger Neuronen im zentralen Nervensystem. Noradrenerge Nervenzellen reagieren auf den körpereigenen Botenstoff Noradrenalin. Er aktiviert den Teil des Nervensystems, der Stress reguliert.

„Die geringere Pupillenreaktion bei Patient:innen, die unter höherer Antriebslosigkeit litten, weist darauf hin, dass eine mangelnde Aktivierung des Locus coeruleus einen entscheidenden physiologischen Prozess darstellt, der dem Gefühl der Antriebslosigkeit unterliegt“, so Teamleiter Spoormaker.

Die Messung der Pupillengrößen, die Pupillometrie, könnte laut den Forschenden als ergänzende Methode zur Diagnose von Depressionen eingesetzt werden. Sie könnte auch dazu betragen, individuelle Behandlungsmöglichkeiten für eine bestimmte Untergruppe zu entwickeln: Wenn beispielsweise die Pupillen einer Patientin stark beeinträchtigt wären, könnten Antidepressiva, die auf das noradrenerge System wirken, effektiver als andere Medikamente wirken.

Etwa 30 Prozent aller depressiven Patientinnen und Patienten sprechen laut einer Studie nicht auf eine medikamentöse Behandlung an. Ein verbessertes Verständnis der physiologischen Mechanismen der Depression und eine entsprechende Weiterentwicklung von Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten sei dringend erforderlich.