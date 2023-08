Filterblase und Echokammer Polarisieren Facebook und Instagram wirklich?

Es war ein langer Weg vom Gruß auf SchülerVZ, dem Gruscheln, bis zu viralen TikToks. Soziale Medien haben die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitmenschen in Kontakt treten, von Grund auf geändert. Und dort scheint auch alles möglich zu sein: dem alten Schullehrer auf Facebook zum 70. Geburtstag gratulieren, über LinkedIn eine neue Kollegin finden oder sich auf Instagram über neue Gesetzesinitiativen informieren.

Möglich machen dies auch die ausgeklügelten Algorithmen von Facebook, Instagram, TikTok und Co. Sie kuratieren den Feed – bestimmen also, was die Nutzer:innen zu sehen bekommen.