Low Carb nicht besser als andere Diäten „Da war immer auch viel Marketing mit im Spiel.“

In einer Analyse der Studienlage hat Cochrane, ein internationales Forschungsnetzwerk, die Wirkung von kohlenhydratarmen Diäten bewertet. Was ist dabei herausgekommen?

In die Analyse sind zehn randomisiert-kontrollierte Studien eingeflossen, bei denen Menschen mit Übergewicht oder Adipositas versuchten, mit verschiedenen Ernährungsweisen abzunehmen. Dabei stellte sich heraus, dass eine Diät mit niedriger glykämischer Last im Schnitt nicht besser funktioniert als Diäten mit hoher glykämischer Last oder andere Diäten. Die Menschen haben im Schnitt nicht mehr abgenommen, und es gab auch keine Unterschiede bei unerwünschten Ereignissen, Lebensqualität oder Sterblichkeit.