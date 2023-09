Gentechnik vs. Bio? „Ich würde gerne aus der Polarisierung heraus“

Herr Niggli, die EU-Kommission möchte den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft erleichtern. Der Anbau und die Kennzeichnung für bestimmte mit Gentechnik gezüchtete Pflanzen soll gelockert werden und bei Lebensmitteln, die aus bestimmten gentechnisch veränderten Pflanzen stammen, muss die Züchtungsmethode nicht auf dem Etikett erwähnt sein. Wie stehen Sie dazu?

Ich bin in erster Linie Agrarwissenschaftler – und befürworte den Entwurf. Mit der Genomeditierung können Sorten erzeugt werden, die sich nicht von solchen unterscheiden, die mit der herkömmlichen Kreuzungszucht entstanden sind. Wenn man also diese neue Technik ablehnt, dann stellt man den technischen Prozess der Züchtung über die Qualität und den Nutzen des Endproduktes.