Geraubte Geschichten Auch moderne Literatur zehrte von kolonialer Ausbeutung

Am Thema Kolonialverbrechen kommt heute kaum ein völkerkundliches Museum in Europa mit Asien- und Afrikaabteilung mehr vorbei. Mittlerweile ist auch in der deutschen Öffentlichkeit als Allgemeinwissen verankert, was kritische Stimmen wie die Berliner Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy schon lange betonen: Blut klebt an den allermeisten Objekten, die Ethnologiesammlungen wie das Humboldt Forum besitzen und aus indigenen Kulturen stammen. Die Aufarbeitung kommt in Gang – wenn bislang auch nur ein Bruchteil der geraubten Werke an ehemals von Deutschen besetzte Länder wie Namibia zurückgegeben wurde.