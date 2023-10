Geschlechterkluft schließt sich Wieso Frauen so viel Alkohol trinken wie nie zuvor

In ihrem Kopf wird es still, wenn die Lust gestillt ist. Erst, wenn sie den kalten Wein an ihre Lippen hebt, hat sie das Gefühl, wieder atmen zu können und ihre Sorgen, wenn auch nur kurz, zu vergessen. Ein tröstlicher Schluck. Dann der zweite. Die fast klare Flüssigkeit in ihrem Glas war das, wonach sie sich den ganzen Tag gesehnt hatte, worum sich all ihre Gedanken kreisten. Und mit jedem Glas, den sie an diesem und am nächsten und übernächsten Abend trinkt, werden die Spuren, die der Alkohol in ihrem Gehirn und ihrem restlichen Körper hinterlässt, immer tiefer.