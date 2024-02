Gesund im All Ab Herbst kann man in Berlin Weltraummedizin studieren

Ein Flug ins All ist nicht gesund. Schwerelosigkeit und die hohe Strahlung belasten den Körper, Muskeln und Knochen bauen sich ab, Körperflüssigkeiten verteilen sich anders. Selbst die Sehstärke lässt nach. Wie lässt sich die Gesundheit von Menschen im All vor diesen Effekten schützen? Darum soll es in einem neuen Fach gehen, das Studierende ab dem nächsten Wintersemester in Berlin belegen können.