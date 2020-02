Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg wurden am Mittwoch weitere Fälle bestätigt. Insgesamt gibt es Meldungen über Infektionen in inzwischen 40 Ländern. Gesundheitsminister Jens Spahn sieht Deutschland "am Beginn einer Coronavirus-Epidemie".

Ein Soldat der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums hatte Kontakt zu dem Patienten in Nordrhein-Westfalen. Ein Bereich der Flugbereitschafts-Kaserne in Köln-Wahn wurde deshalb vorsorglich geschlossen. Der betroffene Soldat werde auf das Coronavirus getestet, heißt es von der Luftwaffe. Das Ergebnis solle am Abend vorliegen, bis dahin solle die Abriegelung gelten.

Die Zahl der Virus-Erkrankungen in China steigt nach Angaben der Behörden um 406 an. Am Vortag hatte es 508 neue Fälle gegeben. Damit liegt die Zahl der Erkrankten demnach insgesamt nun bei 78.064. Die Zahl der Toten steigt um 52, nach 71 am Tag zuvor. Alle Toten sind in der Provinz Hubei gemeldet sowie 401 der aufgetretenen 406 Neuerkrankungen. Insgesamt starben damit bislang 2715 Menschen in China an den Virus-Folgen. Weltweit sind mehr als 80.000 Menschen infiziert.

Hintergrund über das Coronavirus: