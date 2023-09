„Gigantische Galaxien-Wracks“ Schwarze Löcher verhindern die Geburt neuer Sterne

Wohin Fernrohre auch immer gerichtet werden: In allen Himmelsrichtungen zeigen sie gigantische Ansammlungen von jeweils vielen Milliarden Sternen, sogenannte Galaxien. Zumindest in groben Zügen glauben Astronominnen und Astronomen zu wissen, woher die gigantischen Sternwolken kommen: Schon bald nach der Entstehung des Kosmos vor 13,7 Milliarden Jahren begann die Materie – im Wesentlichen Wasserstoff und Helium – sich unter dem Einfluss der Gravitation zu Klumpen zusammenzuballen. In diesen Anhäufungen verdichtete sich das Gas nach und nach jeweils weiter zu Sternen.