Globale Werte-Schere öffnet sich „Liberale Demokratien geraten in die Defensive“

Individuelle Freiheit, unabhängig von Faktoren wie Geschlecht, Abstammung, Alter, sexueller Orientierung oder Religion, ist eine Idealvorstellung, vor allem in der westlichen Welt. In vielen, vor allem weniger wohlhabenden Ländern haben Menschen davon jedoch eine andere Auffassung und die Unterschiede sind in den vergangenen vier Jahrzehnten größer geworden. Das haben Befragungen ergeben.