Grauer Star und Unfruchtbarkeit Berliner Wissenschaftlerin findet neue Krankheitsgene

Aus drei Milliarden Buchstaben besteht das menschliche Genom, rund 25.000 Gene sind darin kodiert. Früher hoffte man, für viele Krankheiten einzelne schadhafte Gene als Ursache zu finden. In manchen Fällen gelang das auch, oft ist die Sache allerdings komplizierter.

Um die subtilen und komplexen Wirkungen der Gene aufzuspüren, braucht man einerseits viele Datensätze über Genomsequenzen und Krankheiten von Menschen, zum anderen große Rechenpower. Beides kam zusammen, als ein Team unter der Leitung Henrike Heyne am Hasso Plattner-Intitut (HPI) die Genominformationen kombiniert mit digitalen Gesundheitsdaten von über 170.000 Finn:innen analysierte, die im Rahmen des FinnGen-Projekts erhoben wurden.

Das Projekt wurde 2017 in Finnland gestartet, um die Gesundheit durch genetische Forschung zu verbessern. Das HPI in Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering, ein Schwerpunkt ist die Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.

Heyne, die mit der Analyse bereits an der Universität Helsinki begonnen hatte, konnte neue Genvarianten identifizieren, darunter solche, die zum frühen Alterskatarakt, besser bekannt als Grauer Star, für Infertilität bei Frauen oder Schwerhörigkeit beitragen. Die Arbeit wurde im Fachmagazin Nature veröffentlicht. In ihrer Arbeit untersuchte sie die Effekte von häufigen und etwas selteneren genetischen Varianten auf mehr als 2000 Krankheiten. Sie konzentrierte sich dabei auf kodierende Genvarianten, bei denen eine geänderte Bauanleitung im Genom zu einem veränderten Protein führt.

Es könnte für die klinische Diagnostik vor Vorteil sein, mehr als die Mendelschen rezessiven und dominanten Vererbungsmuster in Betracht zu ziehen. Henrike Heyne, Genommedizinerin am Hasso-Plattner-Institut

In der Regel geht man bei Erbkrankheiten davon aus, dass es entweder einen dominanten oder rezessiven Erbgang gibt. Im seltenen ersten Fall genügt eine Genvariante entweder vom Vater oder Mutter, um eine Krankheit auszulösen. Im zweiten Fall müssen zwei ungünstige Genvarianten der Elternteile zusammenkommen. Heyne untersuchte mit ihrem Team Krankheiten, bei denen eigentlich ein rezessiver Erbgang angenommen wird. Sie fand aber nun heraus, dass in manchen Fällen auch eine einzelne Genvariante einen Einfluss haben kann – den man aber nur bei der Analyse von vielen Daten finden kann.

Zudem fand Heyne heraus, dass Gene, die eigentlich mit schweren Krankheiten in Verbindung gebracht werden, an anderer Stelle positive Effekte haben können, beispielsweise vor Herzrhythmusstörungen oder Bluthochdruck schützen. „Es könnte Vorteile in der Interpretation von Varianten in der klinischen Diagnostik haben, wenn man hier mehr als die rezessiven und dominanten Vererbungsmuster in Betracht ziehe, die Mendel damals an Erbsen entdeckte“, sagt Heyne.

