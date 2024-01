Harvard und die Folgen Wie steht es um die Freiheit des Wortes in der Wissenschaft?

Einen Tag, nachdem Claudine Gay Anfang Januar von ihrem Amt als Harvard-Präsidentin zurückgetreten war, veröffentlichte sie in der New York Times einen Meinungsbeitrag. Ja, sie habe Fehler gemacht, schrieb sie. Doch in der Kampagne gegen sie sei es in Wirklichkeit um mehr gegangen als eine Universität oder eine Unipräsidentin. „Nur ein Schmarmützel in einem größeren Krieg“ sei das gewesen, „der zum Ziel hat, das öffentliche Vertrauen in tragende Säulen der amerikanischen Gesellschaft zu zerstören.“